İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta eksi 3 puanla son sırada yer alan Manisaspor yarın evinde zirve yarışı veren Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maç saat 13.30'da başlayacak. Son 3 maçta 1 puan toplayan Kızılcabölükspor evinde aynı saatte Çankaya Futbol Kulübü ile rakip olacak.

2. Grup'ta 13 puanla 6. sırada yer alan Fethiyespor, İlçe Stadı'nda saat 19.00'da bir basamak üzerindeki 14 puanlı Ofspor'u konuk edecek. 3. Grup'ta 3. sırada yer alan Nazilli Belediyespor, 13.00'te deplasmanda Pazarspor'la kozlarını paylaşacak. Saat 13.30'da başlayacak iki randevuda Somaspor-Yozgatspor 1959, Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor karşı karşıya gelecek.