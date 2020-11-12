İZMİR, (DHA)
MİSLİ.com 3'üncü 2'nci Grup'ta deplasmanda Halide Edip Adıvarspor'u 2-1 mağlup ederek averajla liderlik koltuğunu ele geçiren 13 puanlı Nazilli Belediyespor yarın evinde 8 puanı bulunan Tokatspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanacak 8'inci hafta mücadelesi saat saat 13.00'te başlayacak. Deplasmandaki son 3 maçını kazanan, iç sahadaki son 2 sınavında ise 1 yenilgi, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Tokatspor engelini aşarak zirvedeki yerini koramak istiyor.
Ligde 4'üncü Grup'ta son olarak deplasmanda Modafen'i 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Muğlaspor, evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la rakip olacak. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka aynı saatte başlayacak. Ligde çıktığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan 5 puanlı Muğla temsilcisi, 6 maçta 4 puan toplayan rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı ve evindeki ilk zaferine imza atmayı hedefliyor.