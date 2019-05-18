Ücretsiz PUBG LITE, Türkiye için tarih verdi!

Her modern bilgisayarda ücretsiz oynanabilen PUBG LITE, 9 Mayıs’ta başladığı ön kayıt sürecini 23 Mayıs’ta tamamlayacak ve oyun severlere açılacak. Ön kayıt ve canlı yayınlara özel hediyeler veren PUBG Corp., ön kayıta ilgi büyüdükçe vereceği hediyeleri de artıracak.

Ön kayıt yaptıranların sayısı bir haftada 150 bin kişiye ulaştı. Oyun severlerin 23 Mayıs’ta sona erecek olan sürece özel ödülleri kaçırmamak için ön kayıt yaptırması gerekiyor.

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’un ücretsiz sürümü PUBG LITE’ın Türkiye ön kayıt sürecini 9 Mayıs’ta başlatan PUBG Corp, bugün yaptığı açıklamayla oyunun 23 Mayıs’ta oyun severlere açılacağını duyurdu.

Katılım sayısı 50 bin, 150 bin, 300 bin ve 500 bini geçtikçe ön kayıt hediyelerinin sayısı ve çeşitliliği de artacak. Hâlihazırda ön kayıt yaptıranları M416 Kaplan ve Çita Paraşütü hediyeleri bekliyor.

Arkadaşını davet et, hediye şansını artır

23 Mayıs öncesinde ön kayıt yaptıranlar, belirlenen kişi sayılarına ulaşılırsa, oyun içinde kullanabilecekleri Siyah atkı, Sarı gözlük, Altın renkte PUBG atkısı ve Sarı Uzun kollu çizgili gömlek kazanabilecekler. Bu sebeple oyun severler ön kayıt için arkadaşlarını davet ederek, hediye kazanma şanslarını artırabilecekler.

Ayrıca, PUBG LITE sosyal medya hesaplarını takip ederek, Facebook Live üzerinde düzenlenen canlı yayınlara katılarak PUBG yetkililerinden oyun hakkında daha fazla bilgi almak mümkün olacak. Canlı yayınlara katılanları da özel hediyeler bekliyor.







