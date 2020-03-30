Tüm dünyanın gündemini meşgul eden koronavirüs pandemisi, neredeyse her ülkenin yaşamını olumsuz etkiledi. Dünya genelinde 1 milyardan fazla insan, bu virüs nedeniyle evlerinden çıkamaz hale geldiler. Hal böyle olunca da insanlar, evlerinde vakit geçirebilmek için çeşitli aktivite arayışları içerisindeler. Ancak bu durum, dolandırıcıların da takibinde.

Evlerimize kapalı kaldığımız şu günlerde yapabileceğimiz en basit şey, saatlerce dizi ve film izlemek ve bu aktivite için en uygun platformlardan biri de Netflix. Son dönemlerde ortaya çıkan ve tamamen asılsız olan "ücretsiz Netflix aboneliği" mesajları ise vatandaşları dolandırmak isteyen art niyetli kişilerin yeni silahı olmuş durumda.

Koronavirüsten korunmak için evlerimize kapandığımız şu günlerde sosyal medyayı ve WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamalarını daha çok kullandığımız aşikar. İşte bu durumu fırsata çeviren dolandırıcılar, bahsi geçen platformlar üzerinden sahte mesajlar paylaşıyorlar. Dolandırıcıların yaymaya çalıştıkları mesajda şu açıklamalara yer veriliyor;

“Dünya çapında Koronavirüs pandemisi nedeniyle Netflix, evde kaldığınız süre boyunca ücretsiz üyelik veriyor. Linke hemen tıklayın çünkü bu ücretsiz üyeliği kazanma hakkı hemen bitecektir.”

Bu sahte mesajdaki bağlantıda ise "netflix-usa.net" URL'sine sahip olan bir internet sitesi yer alıyor. Bu internet sitesi, gerek tasarımı gerekse ücretsiz Netflix üyeliği vaadiyle tüketicileri kandırmayı başarıyor. Ancak bu internet sitesi yaklaşık 1 hafta önce açılmış ve Netflix ile uzaktan yakından ilgisi yok. İşin daha da ilginç yanı, söz konusu sitenin gerçekçiliğini artırmak isteyen dolandırıcıların tüketicilere COVID-19'la ilgili bazı sorular da soruyor olması.

Mümkün olduğunca daha fazla kişiye ulaşmak isteyen dolandırıcılar, ücretsiz Netflix için mesajın 10 kişiye gönderilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Bu mesajı yakınlarına gönderen tüketiciler, mesajları gönderdiği kişileri de dolandırıcıların tuzağına itmiş oluyor.

Popüler bir siber güvenlik uygulaması olan Bitdefender'ın Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu tarafından yapılan açıklamalarda yayılan mesajlar üzerinden tüketicilerin farklı yöntemlerle dolandırılabilecekleri belirtildi. Akkoyunlu, bu tür mesajlara özellikle de pandemi döneminde dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek ilgilendikleri platformların resmi internet sitelerini takip etmeleri gerektiğini söyledi. (Webtekno)



