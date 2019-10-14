UCI, 2020 yarış takvimini açıkladı

Takvimde kesin olarak yer alan dört tur içerisinde şubat ayında düzenlenecek Grand Prix Alanya, Grand Prix Gazipaşa, Grand Prix Velo Alanya’yla birlikte nisan ayında Pro Series kapsamında sekiz etap olarak düzenlenecek Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu yer alıyor.

4-6 Ocak’ta Kamboçya’da koşulacak Cambodia Bay Cycling Tour ile başlayan yarış takviminin son organizasyonu ise 20 Ekim’de Çin’de gerçekleşecek olan Tour of Guangxi – UCI Women’s WorldTour.

İlerleyen günlerde takvime eklenebilecek yeni yarışlarla birlikte Türkiye’de şubat ayında üçüncü kez düzenlenmesi beklenen Tour of Antalya’nın da yerini alması bekleniyor.

(Cyclist)