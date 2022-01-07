Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda ikinci kez boy gösterecek kayakla atlamadaki Milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu final serisini sürdürdü. Kayakla atlamanın en prestijli yarış; '4 Tepe Turnuvası'nın kapanışını da finale kalarak yaptı. Bu sonuçla 4 etaptan oluşan turnuvada 3. kez finale kalan 23 yaşındaki Milli sporcumuz önemli bir başarıya da ulaşmış oldu.

Avusturya'nın Bischofshofen şehrinde düzenlenen turnuvanın 4. ve son etabında boy gösteren Fatih Arda İpçioğlu, tepe boyutu 142molan Bischofshofen'daki yarışın elemelerinde 4.7 ekstra puan veren 11. kapıdan atlayışını yaptı. Milli sporcumuz elemelerde 129.5m'lik atlayış yaptı ve hakemlerden 114.7 puan alarak finali getiren ilk 50 sporcu arasına 44. sıradan girdi.

Finalin ilk turunda Fatih Arda İpçioğlu, son olimpiyat 3.'sü tecrübeli sporcu Robert Johansson'la eşleşti. Bu kapışmada Fatih Arda 120.5matlayış yapıp 110.3 puan alırken 31 yaşındaki Norveçli ise 133.0m'lik atlayışla 136.8 puana ulaştı ve finalin 2. turuna kaldı.