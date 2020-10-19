Uçan Türk Merih Demiral! Havada asılı kaldı...

Geçtiğimiz Ocak ayında sol diz ön çapraz bağları kopan İtalya’nın Juventus takımındaki gururumuz Merih Demiral, 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde sahalara dönmüştü. Uzun süredir maç oynamamasına rağmen A Milli Takımımız’ın stoper sıkıntısı çekmesi sebebiyle geçtiğimiz milli aradaki Almanya, Rusya ve Sırbistan karşılaşmalarında üst üste 90 dakika sahada kalan Merih, başarılı performansının karşılığını Juve’de de aldı.

Hocası Pirlo, 8 günde 3 zorlu maça çıkan 22 yaşındaki savunmacıyı, 3 gün sonra da Serie A’da 1-1 sona eren Crotone deplasmanında bu sezon ilk kez 11’e koydu. Başarılı performansıyla alkış toplayan oyuncumuzun bir hava topu pozisyonunda adeta havada asılı kaldığı anın fotoğrafı ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.