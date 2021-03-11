Uçak kazası nedeniyle 2 yıl önce hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın ailesi, Cardiff City ve eski kulübü FC Nantes'e kazayla ilgili yasal işlem başlattı.

Ailenin avukatları, yüksek mahkemenin "yasal haklarını korumak" amacıyla başlatıldığını söyledi.

Ayrıca, uçuşu ayarladığı iddia edilen David Henderson, Ekim ayında yargılanacak. Bir uçağın güvenliğini tehlikeye atmakla ve ayrıca geçerli bir izin veya yetki olmaksızın bir yolcuyu tahliye etmeye çalışmakla suçlanıyor.

Fransız ekibi Nantes'tan Cardiff'e 15 milyon sterlin karşılığında transfer olan Sala'nın uçağı Cardiff'e giderken 21 Ocak 2019'da düşmüş ve 28 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetmişti.



