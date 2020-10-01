Galatasaray'ın Rangers deplasmanında play-off aşamasını geçememesinin ardından 39 yıl sonra bir ilk yaşandı. Üç büyükler olarak anılan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1981-82 sezonundan sonra ilk kez Avrupa Kupalarında turnuva bölümüne (eski yıllarda 1.tur ve sonrası, yeni dönemde grup aşaması ve sonrası) geçemedi

Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında yer alamadığı bu sezon Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rio Ave'ye, Galatasaray ise play-off aşamasında Rangers'a elendi. Üç büyükler böylece turnuva bölümüne geçemedi

1981-82 sezonunda Türkiye'yi Avrupa Kupalarına Trabzonspor ve Adanaspor temsil etmişti. Sonraki yıllarda üç büyüklerden en az biri 1.tur ya da grup aşamasında yer almıştı

1995-96 sezonunda Ekim öncesi elenmişlerdi

1995-96 sezonunda Galatasaray ön eleme turu aşamasında Sparta Prag'a Ağustos ayı içinde, Beşiktaş yine ön eleme turu aşamasında Rosenborg'a Ağustos ayı içinde elenirken Fenerbahçe ön elemeyi geçmiş ama 1.tur aşamasında Real Betis'e 26.09.1995 tarihinde elenmişti.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru