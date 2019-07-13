Üç adım atlamada bir ilki başardı

Geçen ay Türkiye rekoru kıran Tuğba Danışmaz, üç adımda Avrupa U23 Şampiyonası’nda gümüş madalya elde etti ve bu kategorideki ilk madalyamızı ülkemize kazandırdı. 20 yaşındaki atletimiz, çok çekişmeli geçen üç adım finalinde son hakkındaki 13.85 ile gümüş madalyaya uzandı. Tuğba aynı zamanda kendisine ait U23 Türkiye rekoruna beş santimetre ekledi. Üç adım atlamada daha önce, 1999’daki U23 Avrupa Şampiyonası’nda Ayşegül Balcı finale kalarak bir ilki başarmış tam yıl sonra madalya başarısı da gelmiş oldu. Tuğba Danışmaz üç adım atlama finalinde yarışan 2., madalya alana ise ilk Türk atlet olmayı başardı.