Ubisoft Club puanları için son kullanma tarihi açıklandı!

Önceden Ubisoft Club puanları (Units olarak biliniyordu) için herhangi bir son kullanma tarihi yoktu. Bu, oyuncuların programın çıkmasından bu yana geçen 10 yılda büyük bir biriktirme potansiyeline sahip oldukları anlamına geliyordu.

Bilmeyenler için hemen açıklayalım, desteklenen Ubisoft oyunlarında belirli başarım tarzı “eylemler” tamamlanarak puan kazanılabiliyor. Oyun içi öğeleri satın alabilmenin yanı sıra ve Ubisoft Mağazası’ndan yapılan alışverişlerde %20 indirime kadar kullanılabiliyorlardı.

Ancak, Reddit kullanıcısı r/Games tarafından alınan bir e-postaya ve resmi Ubisoft SSS sayfasına göre, Ubisoft Club puanları 1 Nisan 2019’dan başlayarak 2 yıl sonra silinecek. Ayrıca, 31 Mart 2017’den önce kazanılan puanlar, gelecek yıl 31 Mart’ta kullanıcı hesabından kaldırılacak.

Önceden kazanılan Ubisoft Club puanlarının Kanada gibi bazı bölgelerde etkilenmeyeceği görülüyor.

Ubisoft, geçtiğimiz 10 yılda çok fazla puan biriktiren oyuncular için, güncellenmiş Ubisoft Club hizmet şartlarının gelecek Nisan ayında yürürlüğe girmesine kadar düzenli olarak yeni ödüllerin sunulacağını söyledi.

Bu değişikliklerin neden uygulandığı konusunda Ubisoft henüz bir açıklama sunmadı. Bununla birlikte, kullanım şartlarındaki değişiklikler sektörde ilk değil. Nintendo’nun My Nintendo puanları için de artık iki ayrı son kullanma tarihi var. Oyun indirimleri ve ödüller için kullanılabilecek Platin ve Altın Puanlar sırasıyla 6 ve 12 ay geçerli olacak.(psoyun.com)