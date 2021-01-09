Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray'a konuk olan Gençlerbirliği, maç öncesi tecrübeli kaleci Kristoffer Nordfeldt’in sakatlığı ile sarsıldı. 31 yaşındaki İsveçli kaleci, kritik maçta forma giyemezken teknik patron Mustafa Kaplan, Übeyd Adıyaman'a görev verdi. Gençlerbirliği’nin genç kalecisi Übeyd Adıyaman, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. Başkent temsilcisinin altyapısında yetişen ve A takımla sadece 2 Türkiye Kupası maçına çıkan 23 yaşındaki kaleci, ilk Süper Lig müsabakasına Galatasaray’a karşı çıktı. Kalesinde 6 gol gören Übeyd Adıyaman'ın kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Übeyd Adıyaman kimdir? Übeyd Adıyaman kaç yaşında, nereli?

Übeyd Adiyaman, 2 Ekim 1997 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Futbol hayatına 2007 yılında Malatya Sanayispor'da başlayan Übeyd, 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısına katıldı. Übeyd Adiyaman, 2 Ekim 1997 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Futbol hayatına 2007 yılında Malatya Sanayispor'da başlayan Übeyd, 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısına katıldı. 2013 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan genç kaleci, 2015, 2016, 2017'de Hacettepe, 2019'da Fethiyespor, 2020'de Bodrumspor'a kiralandı.

Gençlerbirliği ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Übeyd'in güncel piyasa değeri 50 bin euro. 1.94 boyunda olan 23 yaşındaki kaleci, 3 kez de Türkiye U19'da forma giydi.

Kulüp kariyerinde 87 resmi maça çıkan Übeyd, 82 kg ağırlığında.