U23 Milli Takımı, 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıklarına Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Milliler, organizasyonun resmi açılışından bir gün önce başlayacak futbol branşı turnuvasındaki ilk maçında 8 Ağustos Pazartesi günü Senegal ile karşılaşacak. 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 17.00'de olarak belirlendi.

İslami Dayanışma Oyunları'nda A Grubu'nda yer alan Türkiye, Senegal, Cezayir ve Kamerun ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise Fas, İran, Suudi Arabistan ve Azerbaycan karşı karşıya gelecek.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar adlarını bir üst tura yazdıracak. Gruplarını lider bitiren takımlar, diğer grubun ikincileriyle karşılaşacak. Yarı final maçlarının kazananları finale yükselecek, kaybedenler ise üçüncülük maçı oynayacak.

U23 Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak U23 Milli Takımı'nın ilk açıklanan aday kadrosunda bazı değişikliklere gidildi. Futbolcuların ve kulüplerin uygunluğu göz önünde bulundurularak yapılan güncelleme sonrasında nihai kadro aşağıdaki şekilde belirlendi.

U23 Milli Takımı'nın 5. İslami Dayanışma Oyunları Aday Kadrosu:

Kaleciler: Canberk Yurdakul (Bursaspor), Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Fraport TAV Antalyaspor), Batuhan Ahmet Şen ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Tayyip Talha Sanuç (Adana Demirspor A.Ş.), İsmail Çokçalış (Adana Demirspor A.Ş.), Ahmet Gülay (Alanyaspor), Fatih Kurucuk (Beyçimento Bandırmaspor), Ali Eren İyican (Bodrumspor A.Ş.), Muhammet Taha Şahin (Manisa Futbol Kulübü), Arda Kızıldağ (Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.)

Orta Saha: Mehmet Özcan (Beyçimento Bandırmaspor), Eren Karadağ (Çaykur Rizespor A.Ş.), Muhammed Gümüşkaya ( Fenerbahçe A.Ş.), Selim Dilli (Kasımpaşa A.Ş.), Adem Eren Kabak (Konyaspor), Tuğbey Akgün, Hakan Yeşil ( Trabzonspor A.Ş.), Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor)

Forvet: Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Eren Aydın (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Umut Nayir (Giresunspor), Metehan Altunbaş (Lask)

Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım