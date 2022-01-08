Türkiye Güreş Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve bu yıl Kayseri Şeker Fabrikaları ve Türkiye Güreş Federasyonu işbirliği ile düzenlenen, U23 Greko-Romen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Kayseri Atatürk Spor Kompleksinde düzenlenen şampiyonanın ilk gün final sonuçları ve ikinci gün finalistleri belli oldu.
55kg : 1.Ömer Halis Recep (Konya Büyükşehir Belediye)
2.Emre Mutlu (Kayseri Şeker)
3.Kazım Tikence( Bursa Büyükşehir Belediye)
3.Adem Burak Uzun ( İzmir Büyükşehir Belediye)
63 kg : 1.M. Sefa Yıldırım ( İstanbul Büyükşehir Belediye)
2.Ramazan Can Aktaş (Sakarya Büyükşehir Belediye)
3. Azat Sarıyar (Kayseri Şeker)
3. Muhammed Acar (Kayseri Şeker)
72 kg : 1.Abdullah Toprak ( Kayseri Şeker)
2.Ömercan Doğan ( Ankara EGO)
3.Furkan Zırın ( Sakarya Büyükşehir Belediye)
Ramazan Eren Özyavuz (Samsun Büyükşehir Belediye)
82 kg : 1.Samet Yaldıran( Çorum Belediye)
2.Ali Hunç ( İstanbul Kasımpaşa)
3.Duran Tosun (Ankara EGO)
3. Yusuf Gümüş (İstanbul Büyükşehir Belediye)
97 kg: 1.Mustafa Olgun ( Rize Çaykur)
2.Oğuz Kayar( Çorum Belediye)
3. Muhammed Furkan Dursun (İstanbul Büyükşehir Belediye)
3. Oktay Demir (Samsun Büyükşehir Belediye)
İkinci gün finalistleri:
60 kg : Mert İlbars( Çorum belediye ) Mükremin Aktaş( Sakarya Büyükşehir Belediye)
67 kg: Furkan Sonkur( İstanbul Kasımpaşa)- Kadir Kamal ( İstanbul Büyükşehir Belediye)
77kg: Cengizhan Dağ( Sakarya Büyükşehir Belediye)- Abdurrahman Kalkan ( İstanbul Büyükşehir Belediye)
87kg: Nurettin Koç ( İstanbul Büyükşehir Belediye)- Muhittin Sarıçiçek ( İstanbul Büyükşehir Belediye)
130 kg: Atalay Aydemir ( İstanbul Güreş İhtisas)- Fatih Bozkurt ( İstanbul Büyükşehir Belediye)
DHA