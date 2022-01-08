Türkiye Güreş Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve bu yıl Kayseri Şeker Fabrikaları ve Türkiye Güreş Federasyonu işbirliği ile düzenlenen, U23 Greko-Romen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Kayseri Atatürk Spor Kompleksinde düzenlenen şampiyonanın ilk gün final sonuçları ve ikinci gün finalistleri belli oldu.

55kg : 1.Ömer Halis Recep (Konya Büyükşehir Belediye)

2.Emre Mutlu (Kayseri Şeker)

3.Kazım Tikence( Bursa Büyükşehir Belediye)

3.Adem Burak Uzun ( İzmir Büyükşehir Belediye)

63 kg : 1.M. Sefa Yıldırım ( İstanbul Büyükşehir Belediye)

2.Ramazan Can Aktaş (Sakarya Büyükşehir Belediye)

3. Azat Sarıyar (Kayseri Şeker)

3. Muhammed Acar (Kayseri Şeker)

72 kg : 1.Abdullah Toprak ( Kayseri Şeker)

2.Ömercan Doğan ( Ankara EGO)

3.Furkan Zırın ( Sakarya Büyükşehir Belediye)

Ramazan Eren Özyavuz (Samsun Büyükşehir Belediye)

82 kg : 1.Samet Yaldıran( Çorum Belediye)

2.Ali Hunç ( İstanbul Kasımpaşa)

3.Duran Tosun (Ankara EGO)

3. Yusuf Gümüş (İstanbul Büyükşehir Belediye)

97 kg: 1.Mustafa Olgun ( Rize Çaykur)

2.Oğuz Kayar( Çorum Belediye)

3. Muhammed Furkan Dursun (İstanbul Büyükşehir Belediye)

3. Oktay Demir (Samsun Büyükşehir Belediye)

İkinci gün finalistleri:

60 kg : Mert İlbars( Çorum belediye ) Mükremin Aktaş( Sakarya Büyükşehir Belediye)

67 kg: Furkan Sonkur( İstanbul Kasımpaşa)- Kadir Kamal ( İstanbul Büyükşehir Belediye)

77kg: Cengizhan Dağ( Sakarya Büyükşehir Belediye)- Abdurrahman Kalkan ( İstanbul Büyükşehir Belediye)

87kg: Nurettin Koç ( İstanbul Büyükşehir Belediye)- Muhittin Sarıçiçek ( İstanbul Büyükşehir Belediye)

130 kg: Atalay Aydemir ( İstanbul Güreş İhtisas)- Fatih Bozkurt ( İstanbul Büyükşehir Belediye)

DHA