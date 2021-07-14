Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 11 Nisan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek turnuvada 56 şehirden yaklaşık bin 900 sporcu ter dökecek.

Organizasyonun açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, böyle güzel ve anlamlı bir organizasyonun kentlerinde düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Müsabakalara katılan tüm gençleri tebrik ederek başarı temennisinde bulunan Vali Erin, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği bulunan herkesi kutladı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör ise yaklaşık bin 900 sporcu ile 300 antrenör ve hakemin katılımıyla "Peygamberler Şehri" Şanlıurfa’da şampiyona düzenlenmekten memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kör, konuşmaların ardından Vali Erin ile yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen protokol üyelerine teşekkür belgesi ile eşofman hediye etti.

16 Temmuz’da tamamlanacak yarışmanın ardından 17-18 Temmuz’da ise milli takım seçmeleri gerçekleştirilecek.