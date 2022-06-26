U20 Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle 24-26 Haziran tarihlerinde Ören Plajı’nda düzenlenen 20 Yaş Altı Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası sona erdi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman takdim etti.

Dereceye giren takımlar şu şekilde sıralandı:

Kadınlar:

Ac Global (Ceren Evmez – Gülin Cura)

Kartal Anadolu (Sudenaz Yılancı – Melis Didar Özkanca)

Tigon (Zeynep Genç – Zeynep Gül Küsgün)

İstanbul Ateş (Lorin Türkdoğan – Aleyna Su Yılmaz)

Erkekler:

Kartal Anadolu (Resul Köse – Kadir Akyıldız)

Star Voleybol (Ali Boyraz – Bora Boyraz)

İstanbul Anadolu (Timur Onay – Çağdaş Ozan Sert)

Tigon (Aslan Uzlaştıran – Akın Kıvrak)