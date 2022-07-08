25. Turgut Atakol Turnuvası’nda 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, ilk maçında karşılaştığı Gürcistan’ı 77-72'lik skorla yendi. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve TBF YouTube’dan da naklen yayınlanan müsabakanın ilk yarısını Ay Yıldızlılar 40-26 geride tamamladı.

Milli Takım 'da Tibet Deniz Görener 19 ve Yiğit Çoban 12 sayı kaydetti. Gürcistan’da ise Nikoloz Gaprindashvili 22 sayıyla oynadı.

Milliler, 25. Turgut Atakol Turnuvası’ndaki ikinci maçında 8 Temmuz Cuma günü saat 19.00’da Hollanda ile karşılaşacak.