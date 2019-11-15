U20 Milli Takımımız, Paris'te oynanan özel maçta Fransa'ya 4-0 yenildi. Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 29,39. ve 51.dakikalarda Eric Dina Ebimbe, 44.dakikada Amine Gouri kaydetti.
Stat: Parc Omnisports de Croissy - Sur- Seine
Hakemler: Guillaume Paradis, Jean-Paul Neves Gouveia, Julien Garrigues, Romain Zamo
Fransa: Yehvann Diouf, Pierre Kalulu Kyatengwa, Lilian Brassier (Dk.72 Theo Ndicka Matam), Thomas Basila (Dk.72 Enzo Loiodice), Obite Evan Ndicka, Mounir Chouiar (Dk.63 Nabil Alioui), Amine Gouiri (Dk.63 Thody Elie Youan), Enzo Le Fee (Dk.46 Rafik Guitane) , Aurelien Tchouameni,(Dk.72 Jeanclair Todibo), Youssouf Fofana (Dk.72 Sofiane Diop) , Eric Dina Ebimbe (Dk.63 Lenny Pintor).
Türkiye: Arda Akbulut (Dk.46 Ozan Can Oruç), Onur Taha Takır (Dk.72 Behlül Aydın), Mert Çelik (Dk.46 Ercan Şirin), Görkem Can, Umut Güneş (Dk.46 Muhammet Ömer Çakı), Erdem Seçgin, Sefa Akgün (Dk.46 İsmail Çokçalış) , Kerem Atakan Kesgin (Dk.46 Furkan Balaban), Yunus Akgün, Rahmi Anıl Başaran (Dk.46 Atalay Babacan), Koray Kılınç (Dk.65 Harun Özcan).