Hollanda ve Belçika’nın ortaklaşa düzenleyeceği FIVB 20 Yaş Altı Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek milli takım, Hollanda’ya gitti. Dünya Şampiyonası’nda C Grubu’nda yer alan milli takım, grup aşamasında Polonya, ABD ve Tayland ile mücadele edecek.

9-18 Temmuz’daki şampiyonaya katılan milli takım kafilesinde bulunan sporcular şunlar:

"Lila Şengün, Hilal Kocakara, Sude Hacımustafaoğlu, Elif Su Eriçek, İpar Özay Kurt, Ege Melisa Bükmen, Aleyna Göçmen, Beren Yeşilırmak, Karmen Aksoy, Sude Naz Uzun, Hanife Nur Özaydınlı, Gülce Güçtekin)