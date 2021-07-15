Hollanda ve Belçika’nın ortaklaşa düzenlediği FIVB U20 Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 2. etap ikinci karşılaşmasında Tayland’ı 3-0 mağlup etti. FIVB U20 Kızlar Dünya Şampiyonası 2. etap karşılaşmalarında G Grubu’nda yer alan U20 Kız Milli Takımı, üçüncü maçında 15 Temmuz Perşembe TSİ 19.30’da Arjantin ile karşılaşacak. Müsabakayı, Volleyball World YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SALON: Rotterdam

HAKEMLER: Maissaa Hachem (Suriye), Michelle Prater (ABD)

TÜRKİYE: Hilal, Ege Melisa, Sude Naz, İpar, Elif Su, Karmen, Gülce (L) (Beren, Çağla, Sude, Hanife Nur, Aleyna)

TAYLAND: Waranya, Kanyarat, Wiranyupa, Panatda, Wimonrat, Supatcha, Jidapa (L) (Saowapha, Pimtawan, Amonrada, Sasiprapa)

SETLER: 25-17, 25-16, 25-21

SÜRE: 77 dakika (24′,27′,26′)