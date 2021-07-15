Ay-yıldızlı ekip, C Grubu’ndaki ikinci müsabakasında Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde Fransa ile karşılaştı.

Maçı baştan sona üstün götüren Fransa, ilk çeyreği 20-13, devreyi 39-29, üçüncü çeyreği de 59-41 önde geçip, maçı 74-54 kazandı.

Fransa’dan Janelle Salaun 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, millilerden Gökşen Fitik ve Sude Yılmaz ise takımlarına 10’ar sayıyla katkı sundu.

İlk maçında dün Rusya’ya da 76-62’lik skorla kaybeden milliler, üçüncü karşılaşmasını yarın Belarus ile oynayacak.