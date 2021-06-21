Konya’da 13-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers Turnuvası’nda mücadele edecek 20 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, İzmir’de kampa girerek çalışmalara başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başantrenör Çağrı Özek yönetiminde hazırlıklarına başlayan milliler, 9 Temmuz Cuma gününe kadar çalışmalarını İzmir’de sürdürecek.
Kampın ardından turnuva için Konya’ya geçecek ay-yıldızlılar, maçlarını Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde oynayacak.
Milli takımın maç programı şöyle:
13 Temmuz Salı:
Türkiye-Rusya
14 Temmuz Çarşamba:
Türkiye-Fransa
15 Temmuz Perşembe:
Türkiye-Belarus
17 Temmuz Cumartesi:
Türkiye-Portekiz
18 Temmuz Pazar:
Türkiye-Polonya
AA