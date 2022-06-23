U20 Erkek Milli Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası B Klasmanı maçları öncesi çalışmalarını sürdürdü.

İsmail Tarakçı: "Hedefimiz güzel hentbol oynamak ve en iyi sonucu almak"

Kamp çalışmalarını değerlendiren Başantrenör İsmail Tarakçı, "Kamp dönemi ilk olarak Bursa'da başladı. Lig ve diğer turnuvalardan yorgun gelen oyuncularımız vardı bu kampta. Ankara'daki kampımız daha yoğun geçiyor. Güzel bir çalışma dönemi geçiyor. A Milli Takım ile de burada hazırlık maçları yapıldı. Çocukların form durumu, üst düzeyde. Bulgaristan'da düzenlenecek turnuvadaki hedefimiz güzel hentbol oynamak ve en iyi sonucu almak" dedi.

Sibel Bozkurt: "Bu çocuklar ülkemizin geleceği, bizim için çok değerliler"

U20 Erkek Milli Takımı Antrenörü Sibel Bozkurt da, "Çok zevkli ve güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Artı A Milli Takım ile birlikte kamp yapmaları da sporcularımız için çok olumlu oldu. Bulgaristan'da hedefimiz tüm takımlara karşı başarılı olmak. U20 kadromuzun yüzde 70'ini U18 kadromuz oyuncuları oluşturuyor. Onlar için çok çok büyük tecrübe. Şu an motivasyonları çok iyi, oldukça heyecanlılar. İçlerinde 2007 doğumlu sporcularımız da var. Bu çocuklar ülkemizin geleceği, bizim için çok değerliler. Federasyonumuz da bu yaş grubuna ilgi ve destek gösteriyor. Umarım başarılı bir şekilde ülkemizi temsil ederek döneriz" dedi.

Sadık Emre Herseklioğlu: "Heyecanı ve gurur yaşıyorum"

U20 Erkek Milli Takımı Oyuncusu Sadık Emre Herseklioğlu da "Kampımız güzel geçiyor. İlk kez böyle bir kampa girdim. Heyecanı ve gururunu yaşıyorum. Yoğun geçiyor kamp dönemi. Çok çalışacağız ve sonunda başarı istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tolga Aşçı: "Takımıma ve kendime güveniyorum"

Milli Hentbolcu Tolga Aşçı ise "15 Haziran'dan beri burada güzel bir kamp geçiriyoruz. Hocalarımız çok güzel antrenman yaptırıyor, günde çift antrenman ile toplamda 30 antrenman yapmış olacağız. 1-10 Temmuz'da Avrupa Şampiyonası 2. klasmanda dört çok zorlu rakiple oynayacağız. Maçlar sonunda birinci klasmana yükselmeyi hedefliyoruz. Takımıma ve kendime güveniyorum. Başaracağımıza inanıyorum" dedi.

EHF Erkekler U20 Avrupa Şampiyonası B Klasman ilk ayak maçlarında Türkiye, Avusturya, Hollanda, Slovakya, Gürcistan ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. A Grubu'nda ise Çek Cumhuriyeti, Letonya, Finlandiya ve Bulgaristan yer alıyor. Şampiyona maçları sonunda gruplarını lider bitiren takımlar EHF Avrupa Şampiyonası'nda A Klasmanı'na yükselecek.

U20 Milli Takımı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ahmet Furkan Civan, Eren Alp Mete, Sefa Kocabayır, Arda Köse, Efe Karapınar, Danyel Kaya, Emirhan Aydemir, Doğukan Şirin, Mehmet Tolga Aşçı, Batuhan Caymaz, Sadık Emre Herseklioğlu, Berat Bilal Çebi, Onur Eren Gedikli, Kayra Mete, Eyüp Arda Yıldız, Sertan Can Erdoğan, Ali Eren Şahin, Yiğit Salim Yılmaz, Bayram Kasırga, Efe Şakir Cihan, Mevlüt Kaan Günay, Eren Özekçin.