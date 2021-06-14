Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Sahası’nda iki gün süren organizasyonda Türkiye 9 altın, 10 gümüş, 13 de bronz madalya ile sıralamada birinci oldu. Romanya ikinci, Sırbistan ise üçüncü sırayı elde etti.
Yarışlarda madalya alan milli atletler dereceleri şöyle:
Altın madalya
800 metre erkekler: Mevlüt Aras-1:52.20
110 metre engelli erkekler: Ayetullah Demir-14.13
Yüksek atlama erkekler: Ali Eren Ünlü-2.14
Cirit atma erkekler: Oğuzhan Usta-68.18
4×100 metre erkekler: Volkan Erdoğan, M.Fatih Göç, Yasin Sosa, Orçun Ünalan-42.08
3000 metre engelli kadınlar: Şevval Özdoğan-10:17.64
Gülle atma kadınlar: Pınar Akyol-17.21
Çekiç atma kadınlar: Ece Narttürk-54.04
Disk atma kadınlar: Özlem Becerek-56.95
Gümüş madalya
3000 metre engelli erkekler: İbrahim Karateker-9:15.61
1500 metre erkekler: Bahri Doğru-3:53.02
Gülle atma erkekler: Melih Gökalp-18.90
Disk atma erkekler: Enes Çankaya-55.23
Cirit atma erkekler: Muhammet Raşit Kalafat-66.86
100 metre kadınlar: Zülha Armutçu-11.86
1500 metre kadınlar: Hatice Yıldırım-4:25.10
5000 metre kadınlar: Urkuş Işık-17:06.83
100 metre engelli kadınlar: Yaren Yıldırım-14.04
Heptatlon: Ayşenur Çelik
Bronz madalya
5000 metre erkekler: Halil Sade-14:57.64
110 metre engelli erkekler: Musa Bayram-14.68
Disk atma erkekler: Delil Dilovan Bal-53.25
200 metre kadınlar: Simay Özçiftçi-24.57
3000 metre kadınlar: Hatice Yıldırım-9:48.03
400 metre engelli kadınlar: Büşra Altınbaş-1:01.35
3000 metre engelli kadınlar: Pelinsu Şahin-10:40.58
Sırıkla atlama kadınlar: Beyza Baş-3.70
Gülle atma kadınlar: Büşra Hatun Ekinci-14.24
Çekiç atma kadınlar: Beyzanur Bozlak-51.56
Cirit atma kadınlar: Esra Türkmen-50.72
Heptatlon: Hayriye Nur Arı
4×100 metre kadınlar: Semanur Deniz, Beyzanur Seylan, Habibe Okçu, H.Ceren Palalı- 47.34
AA