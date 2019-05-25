Galatasaray bu sezon neredeyse her yaş kategorisinde şampiyon oldu. U19 Gelişim Ligi'nde son hafta maçında Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray bu kategoride de şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-Kırmızılılar bu sezon U14, U16, U17, U19, U21 ve A takım ile şampiyonluğa uzanarak ayrı bir rekor kırdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den bu şampiyonluk sonrası resmi siteden bir açıklama geldi...

İşte Altyapı işte Şampiyonlar…

22. şampiyonluğumuzun sevincini yaşadığımız bu günlerde, Futbol Akademi Takımlarımızdan da arka arkaya gelen şampiyonluk haberleri göğsümüzü kabartmıştır. Başarıdaki en büyük etken özverili ve disiplinli çalışmadır. Türk futbolunun ve Galatasaray’ımızın geleceği olan gençlerimiz de bir sezon boyunca müthiş bir özveri gösterip üst düzey bir çalışmanın ardından liglerinde şampiyonluklara ulaşmışlardır.

Galatasaraylılık; dürüst oyunla kazanma kültürünü beraberinde getirir. Bu bağlamda 2018-19 sezonunda liglerini şampiyonlukla tamamlayan U14, U17, U19 ve U21 takımlarımızın değerli sporcularını ve cefakâr ailelerini içtenlikle kutlar; bu başarıda evlatlarımıza rehberlik eden başta Teknik Direktörümüz Fatih Terim olmak üzere Futbol Akademisi Koordinatörü Ali Yavaş'a, Futbol Akademisi İdari Menajeri Semih Egemen Ersoy'a, Teknik Sorumlularımıza ve Akademi çalışanlarımıza tüm Galatasaraylılar adına teşekkür ederim.

Mustafa Cengiz

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı