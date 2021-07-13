U19 şampiyonu Trabzonspor! Galatasaray - Trabzonspor U19 finali maç sonucu: 0-1
U19 Gelişim Süper Ligi'nde Trabzonspor ile Galatasaray finalde kozlarını paylaştı. Emir Yazıcı'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Trabzonspor, 2020/21 sezonunu şampiyon tamamladı ve önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı.
2020-2021 sezonu U19 Elit Gelişim Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu... Finalde Fenerbahçe 'yi 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor ile normal süresi 0-0 biten maçta Kasımpaşa’yı 105. dakikada penaltıdan attığı golle devirip finale adını yazdıran Galatasaray karşı karşıya geldi.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçı 17. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor, 2020/21 sezonunu şampiyon tamamladı. Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek.
Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren gol 17. dakikada Emir Yazıcı'dan geldi.
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