U19 Milli Takımımızın Slovenya maçları aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-6 Şubat tarihlerinde aday kadroya davet edilen oyuncular 27 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Teknik direktörlüğünü Ahmet Ceylan’ın yaptığı ay-yıldızlılarda aday kadroya şu oyuncular davet edildi:

Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya, Halil Duman, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Emre Yıldız, İlkay İşler (Beşiktaş), Boğaçhan Kazmaz (Çaykur Rizespor), Işık Kaan Arslan, Berk Akdemir, Süleyman Luş, Mustafa Fettahoğlu, Fırat Güllü (Galatasaray), Atakan Gündüz, Taha Tunç (Trabzonspor), Talha Bulut (Antalyaspor), Erkan Süer (Boluspor), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Efe Binici (Göztepe), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Eren Sami Dinkçi (SV Werder Bremen).