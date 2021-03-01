U19 Milli Takımımızın hazırlık kampı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Ümit Milli Takım için önemli bir oyuncu kaynağı olan U19 Milli Takımımız, UEFA'nın U19 turnuvalarını iptal etmesine karşın çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Ayrıca, U19 Milli Takımı'nın bugün yaptığı antrenmanı Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yakından takip etti. U19 Millilerin hazırlık kampı 04 Mart 2021 Perşembe günü sona erecek.

U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Ahmet Çağrı Güney (Aytemiz Alanyaspor)

Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir FK), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), Furkan Metin (Altınordu), Berat Altındiş (Bursaspor), Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor), Samed Onur (Bayer 04 Leverkusen), Semih Altıkulaç (Standard de Liege), Eyüp Akcan (Tarsus İdman Yurdu), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe A.Ş.), Kerem Şen (Bursaspor), Muhammet Tunahan Taşçı (Ajax), Burak İnce (Altınordu)

Forvet: Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon), Erencan Yardımcı (Eyüpspor), Polat Abay (Niğde Anadolu FK)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Şenol Ustaömer