U19 Milli Takımı'nın 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 19.30'da Erzurum Dedeman Palandöken Otel'de toplanacak.
U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Osman Ertuğrul Çetin ( Fenerbahçe A.Ş.), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor A.Ş.)
Defans: Kazımcan Karataş (Altay), Polat Abay (Altınordu), Bilal Ceylan ( Beşiktaş A.Ş.), Taha Altıkardeş (Bursaspor), Emin Bayram ( Galatasaray A.Ş.), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Şener Kaya (Karatay Termal 1922 Konyaspor), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor A.Ş.), Ali Alperen Çelik (Trabzonspor A.Ş.), Arif Boşluk (Trabzonspor A.Ş.), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)
Orta Saha: Apti Mert Çayir (Fraport TAV Antalyaspor), Erdem Gökçe (Balıkesirspor), Emirhan Delibaş (Beşiktaş A.Ş.), Şamilcan Bahçeli (Bursaspor), Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe A.Ş.), Kaan Öztürk (Fenerbahçe A.Ş.), Bartuğ Elmaz (Galatasaray A.Ş.), İsmail Zehir (Galatasaray A.Ş.), Hüseyin Biber (İttifak Holding Konyaspor), Metin Emre Karaal (Medipol Başakşehir FK), Süleyman Cebeci (Trabzonspor A.Ş.), Veysel Sönmezsoy (Trabzonspor A.Ş.), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Emirhan Gürler (Yılport Samsunspor)
Forvet: Fehmi Koç (Fraport TAV Antalyaspor), Eren Aydın (Galatasaray A.Ş.), Emre Demir (Kayserispor)
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım