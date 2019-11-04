U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Eleme Turu aday kadrosu açıklandı

U19 Milli Takımımızın 13-19 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.

04 Kasım 2019, Pazartesi 20:42 Son Güncelleme:
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U19 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Eleme Turu aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip eleme turunda 13 Kasım’da Ermenistan, 16 Kasım’da Karadağ, 19 Kasım’da da Bulgaristan ile karşılaşacak.

Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu), Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Defans: Erdoğan Kaya, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Emre Yıldız (Beşiktaş), Berk Akdemir, Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş (Galatasaray), Hamza Özdemir (Aytemiz Alanyaspor), Atakan Gündüz (Trabzonspor)

Orta saha: İlkay İşler (Beşiktaş), Efe Binici (Göztepe ), Atalay Yıldırım, Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Hakan Yeşil, Taha Tunç (Trabzonspor), Veysel Karani Ünal (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Ali Yavuz Kol (Tarsus İdmanyurdu), Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir).

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