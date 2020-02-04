U19 Milli Takımı, Slovenya ile 1-1 berabere kaldı

U19 Milli Takımımız, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Milli Takımımızın golünü 84.dakikada Emre Yıldız atarken, Slovenya'nın golünü 25.dakikada Miha Kancilija kaydetti. U19 Milli Takımımız, Slovenya ile 6 Şubat Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Stat: Mardan 2 Nolu Stat

Hakemler: Hakan Yurtseven, Cem Mustafa Akpınar, Vedat Güneş, Murat Mert

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat (Dk.80 Emre Yıldız), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Taha Tunç (Dk.80 Berk Akdemir), İlkay İşler (Dk.46 Gökdeniz Bayrakdar), Ozan İsmail Koç (Dk.46 Erkan Süer), Fırat Güllü (Dk.46 Efe Binici), Muhammed Gümüşkaya (Dk.88 Mustafa Fettahoğlu), Halil Duman, Eren Sami Dinkçi (Dk.65 Muhammet Arslantaş)

Slovenya: Domen Gril, Matevz Matko, Matija Burin (Dk.77 Mark Spanring), Amir Feratovic, Rok Maher (Dk.77 Kai Cipot), Gasper Koritnik (Dk.60 Benjamin Markus), Tamar Stevlin, Michael Pavlovic, Mirko Mutavcic (Dk.90 Luka Hren), Ziga Repas (Dk.60 Tian Pantelic), Miha Kancilija (Dk.60 Mark Golob)