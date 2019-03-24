U19 Milli Takımımız, Portekiz'in ev sahipliği yaptığı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Portekiz'in gollerini 67.dakikada Umaro Embalo, 89.dakikada Goncalo Ramos ve 90+3.dakikada Nuno Tavares attı. U19 Milliler, Elit Tur'daki son maçında 26 Mart'ta Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacak.

Stat: Estadio Capital Movel - Paços Ferreira

Hakemler: Antti Munukka, Turkka Joonas Valjakka, Ciro Carbone, Maurizio Mariani

Türkiye: Berke Özer, Onur Taha Takır, Cemali Sertel, Şahan Akyüz, Erdem Seçgin, Atalay Babacan (Dk.81 Berkin Taşkın), Yunus Akgün, Umut Güneş (Dk.81 Okan Yılmaz), Görkem Can, Emre Aydınel (Dk.62 Ömer Uzun), Enes İlkin

Portekiz: Celton Biai, Joao Pedro Loureiro Costa, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Diogo Capitao, Pedro Neto (Dk.57 Umaro Embalo), Romario Baro, Tiago Dantas (Dk.81 Rodrigo Fernandes), Rafael Camacho (Dk.57 Gonçalo Ramos), Pedro Ganchas, Felix Correia (Dk.68 Joao Mario)

U19 Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler:

Berke Özer (Fenerbahçe A.Ş.), Doğukan Özkan (Beşiktaş A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Altınordu A.Ş.)

Defans:

Cemali Sertel (Eskişehirspor), Görkem Can (FC Schalke 04), İsmail Çokçalış (Karacabey Belediye Spor A.Ş.), Onur Taha Takır (Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.), Şahan Akyüz (Altınordu A.Ş.), Süleyman Luş (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha:

Egehan Gök (Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.), Atalay Babacan (Galatasaray A.Ş.), Berkin Taşkın (Altınordu A.Ş.), Enes İslam İlkin (Yılport Samsunspor), Erdem Seçgin (Beşiktaş A.Ş.), Okan Mete Yılmaz (VFL Bochum), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Sefa Akgün (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Umut Güneş (VFB Stuttgart), Yunus Akgün (Galatasaray A.Ş.)

Forvet:

Emre Sabri Aydınel (Borussia Dortmund), Ömer Uzun (VFL Bochum)