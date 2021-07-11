Letonya’nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde düzenlenen FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele eden Türkiye, klasman maçında İranı’la karşılaştı. Riga Olympic Center’da oynanan karşılaşmaya, Ege Tan Yıldızoğlu, Batın Tuna, Tibet Görener, Adem Bona ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan Türkiye, ilk yarıyı 36-26 önde tamamladı.

Karşılaşmada Tibet Görener 19, Yiğit Onan 17 ve Sarper David Mutaf 15 sayı kaydetti. Ay-yıldızlı ekip 9’unculuk maçında yarın TSİ 18.00’de Avustralya ile karşılaşacak.