U19 Milli Takımı, Kıbrıs Rum Kesimi ile 2-2 berabere kaldı

U19 Milli Takımımız, Portekiz'in ev sahipliği yaptığı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki son maçında Kıbrıs Rum Kesimi ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini 31.dakikada Onur Taha Takır ve 90+6.dakikada Emre Sabri Aydınel atarken, Kıbrıs Rum Kesimi'nin gollerini 14.dakikada Nikolas Panayiotou ve 62.dakikada Andreas Katsantonis kaydetti. Grubumuzun diğer karşılaşmasında ise Portekiz, İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Portekiz, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde ederken, U19 Milli Takımımız grubunu 3.sırada tamamladı.

Stat: Estadio Cidade de Barcelos - Barcelos

Hakemler: Antti Munukka, Rui Tavares, Sergio Nuno Teixeira Jesus, Gustavo Fernandes Correia

Türkiye: Doğukan Özkan, Onur Taha Takır, Süleyman Luş, Şahan Akyüz, Sefa Akgün, Erdem Seçgin, Ömer Uzun (Dk.45+2 Okan Yılmaz), Atalay Babacan (Dk.90 Berkin Taşkın), İsmail Çokçalış (Dk.90 Emre Aydınel), Enes İslam İlkin (Dk.64 Yunus Akgün), Erdoğan Kaya

Kıbrıs Rum Kesimi: Rafail Pittadjis, Hector Matthew Kyprianou, Thomas Nikolaou, Christos Shelis, Nikolas Panayiotou, Ioannis Costi, Andreas Katsantonis, Michalis Ioannou (Dk.88 Marinos Tzioni), Dimitris Raspas (Dk.88 Panagiotis Louka), Konstantinos Ilia (Dk.82 Giannis Gerolemou), Konstantinos Sergiou

Sarı Kartlar: Dk.37 Andreas Katsantonis, Dk.43 Ioannis Costi, Dk.45+2 Michalis Ioannou, Dk.70 Christos Shelis, Dk.85 Dimitris Raspas, Dk.90+4 Giannis Gerolemou, Dk.84 Sefa Akgün

Kırmızı Kart: Dk.84 Sefa Akgün



