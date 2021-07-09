U19 Milli Takımı, Japonya’yı rahat geçti: 97-49

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde düzenlenen FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, 9-16 klasman müsabakasında karşılaştığı Japonya’yı 97-49'luk skorla yendi. Klasman maçlarıyla turnuvayı tamamlayacak olan 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 10 Temmuz Cumartesi günü İran ile karşılaşacak.

Riga Olympic Center’da oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar, Ege Tan Yıldızoğlu, Batın Tuna, Tibet Görener, Adem Bona ve Furkan Haltalı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını millilerimiz 46-22 önde tamamladı.

19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Adem Bona 20, Furkan Haltalı 14 sayı kaydetti. Japonya’da ise Yu Kibayashi 8 sayıyla mücadeleyi noktaladı.