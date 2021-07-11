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U19 Milli Takımı, Dünya Kupası'nı 9. sırada tamamladı

Letonya’nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde düzenlenen FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası’nda mücadele eden Türkiye, klasman maçında Avustralya’yı 56-52 yenerek turnuvayı 9. sırada tamamladı.

11 Temmuz 2021, Pazar 20:27 Son Güncelleme:
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U19 Milli Takımı, Dünya Kupası'nı 9. sırada tamamladı

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Riga Olympic Center’da oynanan maça ay-yıldızlılar Berkay Yılmaz, Sarper David Mutaf, Tibet Görener, Adem Bona ve Furkan Haltalı beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 24-24’lük eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakibine üstünlük kurmayı başaran milliler, maçı 56-52 kazandı ve organizasyonda 9. oldu.

Milli takımda Avustralya karşısında Sarper David Mutaf 12, Yiğit Onan 11 ve Adem Bona 9 sayı kaydetti.

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