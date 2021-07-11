Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Riga Olympic Center’da oynanan maça ay-yıldızlılar Berkay Yılmaz, Sarper David Mutaf, Tibet Görener, Adem Bona ve Furkan Haltalı beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 24-24’lük eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakibine üstünlük kurmayı başaran milliler, maçı 56-52 kazandı ve organizasyonda 9. oldu.

Milli takımda Avustralya karşısında Sarper David Mutaf 12, Yiğit Onan 11 ve Adem Bona 9 sayı kaydetti.