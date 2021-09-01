U19 Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası ilk maçında Avusturya'yı 3-0 mağlup etti. Maksimir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini 11. dakikada Bartuğ Elmaz, 81. dakikada Emin Bayram ve 82. dakikada Fatih Yiğit Şanlıtürk kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında ev sahibi Hırvatistan, Galler ile saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. U19 Milli Takımımız Uluslararası Dostluk Turnuvası ikinci maçında 4 Eylül Cumartesi günü Hırvatistan ile karşılaşacak.



