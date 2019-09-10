U19 Milli Takımımız, Letonya'da düzenlenen U19 Federasyon Kupası son maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. Milli Takımımızın gollerini 5.dakikada Muhammet Arslantaş ve 46.dakikada Oğuzhan Akgün kaydetti. U19 Milli Takımı, Letonya'nın ev sahibi olduğu U19 Federasyon Kupası'nı ikinci olarak tamamladı.

Stat: Olimpia Stadium

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Batuhan Ekinci, Işık Kaan Arslan (Dk.90 Fatih Tultak), Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz (Dk.85 Abdülcebrail Akbulut), Güney Gençel, Cihan Aydın (Dk.46 Oğuzhan Akgün), Taha Tunç (Dk.90 Yusuf Talum), Mehmet Maniş (Dk.78 İlkay İşler), Kerem Kalafat (Dk.67 Mustafa Kapı), Muhammet Arslantaş (Dk.88 Ege Özkayımoğlu)

Avusturya: Luka Haric, Florian Freissegger, David Nemeth, Flanus Daniliuc, Florian Aigner (Dk.46 Amit Abduanovic), Thierno Ballo, Patrick Wimmer, Clemens Hubmann (Dk.46 Nels Hahn), Joshua Steiger, Marcel Monsberger, David Affengruber