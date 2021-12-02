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U19 Ligi'nde Kayserispor - Adana Demirspor maçı oynanmadı

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanması gereken U19 ligi maçı sahanın hazır olmamasından ötürü oynanamadı.

02 Aralık 2021, Perşembe 09:24 Son Güncelleme:
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U19 Ligi'nde Kayserispor - Adana Demirspor maçı oynanmadı

Türkiye Futbol Federasyonu U19 liginde mücadele veren Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasındaki maç oynanamadı. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanması gereken maç ile ilgili olarak her iki takım oyuncuları, hakemler ve gözlemci sahaya geldi. Saha görevlilerine haber verilmemesi ve sahanın hazır olmamasının yanı sıra başka etkinliklerin yapılıyor olması nedeniyle müsabaka oynanamadı.

Yukatel Kayserispor ile Adana Demirspor arasındaki U19 ligi maçına dair son kararı Futbol Federasyonu verecek.

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