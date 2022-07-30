U19 Kız Milli Takımı, EYOF ikincisi!

Slovakya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde (EYOF) finalde İtalya ile karşılaşan 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ay Yıldızlılar, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde (EYOF) 2019 ve 2015’te altın, 2011 ve 2019’da da bronz madalya kazanmıştı.

19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın EYOF kadrosu:

Dilay Özdemir

Selen Naz Kıran

Ege Melisa Bükmen

Tuana Mallı

Eylül Durgun

Fatma İklimya Demir

Beren Yeşilırmak

Berka Buse Özden

Bengisu Aygün

Bilge Paşa

Berre İnce

Yasemin Narlıoğlu







