U19 Kız Milli Takımı, EYOF ikincisi!

Slovakya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde (EYOF) finalde İtalya ile karşılaşan 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ay Yıldızlılar, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nde (EYOF) 2019 ve 2015’te altın, 2011 ve 2019’da da bronz madalya kazanmıştı.
19 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın EYOF kadrosu:
Dilay Özdemir
Selen Naz Kıran
Ege Melisa Bükmen
Tuana Mallı
Eylül Durgun
Fatma İklimya Demir
Beren Yeşilırmak
Berka Buse Özden
Bengisu Aygün
Bilge Paşa
Berre İnce
Yasemin Narlıoğlu