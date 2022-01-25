5-11 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası 2.tur maçları için hazırlıklarını sürdüren U19 Kadın Milli Takımı'nın, 16 Ocak'ta başlayan Antalya'daki kampı sona erdi. Milliler, 6 gün süren kamp süresince hem taktik hem de atletik performansa yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Kamp ile ilgili değerlendirmelerde bulunan U19 Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Begüm Üresin, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi.

Üresin, ''Avrupa Şampiyonası 2.turunda B Ligi'nde İsrail, Arnavutluk ve Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacağız. Ev sahibi avantajımızı da değerlendirerek grubumuzu ilk sırada bitirmek ve A Ligi'ne yükselmek istiyoruz.'' dedi.

U19 Kadın Milli Takımı'nın kampında şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Sudenur Yolcu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Ebrar Uluhanlı (Dudullu), İlayda İçier (KSV Hessen Kassel)

Defans: Rabia Nur Küçük (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Damla Yıldız (Fatih Vatan Spor), Narin Yakut ( Fenerbahçe A.Ş.), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Sıla Fidan (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Nilay Güreler (Altay), Julia Gökçe Oğuz (Jitex Mölndal BK)

Orta Saha: Meryem Mas (Dijon FCO), Berivan İçen ( Beşiktaş Jk Vodafone Kadın Futbol Takımı), Melike Azra Bulut (Herforder SV Borussia Friedenstal), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Vira Işık (FC Dornbirn Ladies), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Sıla Besra Tetik (Konak Belediye Spor), Beyza Kara (Hamburger SV), Yaren Erkan (SGS Essen), Yade Acem (PEC Zwolle), Büşra Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Rozalin Özdemir (Ado Den Haag), Yekta Şimşek (Bitexen Adana İdmanyurduspor), Selin Topatar (FC Pfeil Broistedt)

Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Mine Yıldız (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Elanur Laçin ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Aleyna Arabacı (FC Aarau Frauen), Duygu Alsancak (SV Adler Osterfeld)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Begüm Üresin