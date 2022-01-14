U19 Kadın Milli Takımı'nın, 16-22 Ocak 2022 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 16 Ocak Pazar günü saat 14.00'te, Antalya Side The Sense De Luxe Hotel'de toplanacak.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Sudenur Yolcu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Ebrar Uluhanlı (Dudullu), İlayda İçier (KSV Hessen Kassel)
Defans: Rabia Nur Küçük (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Damla Yıldız (Fatih Vatan Spor), Narin Yakut ( Fenerbahçe A.Ş.), Nazlı Örnek ( Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Sıla Fidan (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Nilay Güreler (Altay), Julia Gökçe Oğuz (Jitex Mölndal BK)
Orta Saha: Meryem Mas (Dijon FCO), Berivan İçen (Beşiktaş Jk Vodafone Kadın Futbol Takımı), Melike Azra Bulut (Herforder SV Borussia Friedenstal), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Vira Işık (FC Dornbirn Ladies), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Mesude Alayont (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Beyza Kara (Hamburger SV), Yaren Erkan (SGS Essen), Yade Acem (PEC Zwolle), Zeynep Ülkü Kahya (Fenerbahçe A.Ş.), Rozalin Özdemir (Ado Den Haag), Yekta Şimşek (Bitexen Adana İdmanyurduspor), Selin Topatar (FC Pfeil Broistedt)
Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Mine Yıldız (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Elanur Laçin ( Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Aleyna Arabacı (FC Aarau Frauen), Duygu Alsancak (SV Adler Osterfeld)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Begüm Üresin