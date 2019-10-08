U19 Kadın Milli Takımı, Kosova ile 2-2 berabere kaldı

U19 Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu son maçında Kosova ile 2-2 berabere kaldı. Milli Takımımızın gollerini 3.dakikada Şehriban Dülek ve 90+3.dakikada Cansu Gürel atarken, Kosova'nın gollerini 36.dakikada Albulena Fejza ve 67.dakikada Anjeza Rexhepi kaydetti.

Grubun diğer maçında Macaristan ile Danimarka 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Danimarka ve Macaristan Elit Tur oynamaya hak kazandı.

Stat: Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Irena Velevackoska, Vjoica Izeiri, Oleksandra Ardasheva, Anastasiya Romanyuk

Kosova: Elsona Krasniqi, Albulena Fejza, Valentina Ternava, Gjenifer Pjetri, Erjona Emerilahu, Jessica Lazri (Dk.90+4 Rrezona Ramadani), Anita Racaj (Dk.90+3 Bleona Mehmeti), Anjeza Rexhepi, Jehona Shala (Dk.18 Leonita Shumolli) (Dk.78 Lumbardha Misini), Shkurte Zeqiri, Rita Olluri (Dk.46 Donika Grajqevci)

Türkiye: Sude Nur Sözüdoğru, Didem Dülber, Raziye Kabak, Havane Dilbe (Dk.46 Leyla İlter) (Dk.85 Dilan Bora), Büşra Kuru, Elif Keskin (Dk.46 Kevser Kartal), Rabiya Isgi, Selin Türkoğlu, Melike Dinçel (Dk.59 Gülsüm Aygün), Şehriban Dülek (Dk.73 Melike Öztürk), Cansu Gürel