Avrupa Şampiyonası elemeleri 1. turunda mücadele eden U19 Kadın Milli Takımı, A Ligi 4.Grup'taki ilk maçında Danimarka'ya 6-0 yenildi. Kopenhag'da yapılan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini Dudek, Thygesen, Rylov (p), Veletanlic ve Berthelsen (2) attı. Millilerde Rabia Nur Küçük 57.dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. U19 Kadın Milli Takımı, ikinci maçını 23 Ekim'de Finlandiya, üçüncü maçını ise 26 Ekim'de Macaristan ile oynayacak.

Türkiye, grubunu ilk üç sırada tamamladığı takdirde A Ligi'nde 2. tura kalacak. Grup sonuncuları 2. turda B Ligi'ne düşerken, B Ligi'nin ilk turunda gruplarında birinci sırayı alacak 6 takım ve en iyi grup ikincisi olmak üzere toplam 7 takım, A Ligi'nde 2. turda oynamaya hak kazanacak.

A Ligi'nde 2. turda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar, ev sahibi Çek Cumhuriyeti ile birlikte 27 Haziran - 8 Temmuz 2022 tarihleri arasında oynanacak finallerde mücadele edecek.

Stat: Ostebro

Hakemler: Stacey Pearson, Melissa Burgin, Nikol Safrankova, Lucie Sulcova

Danimarka: Sofie Nielsen-Gron, Olivia Thorndahl, Vibeke Hedegaard Andersen, Ajla Julardzija, Karen Linnebjerg Knudsen (Dk.61 Mille Schjerbech Beck), Sarah Katrine Thygesen (Dk.69 Signe Markvardsen), Thea Mentze Rhode (Dk.69 Asii Kleist Berthelsen), Cilje Sophia Ostenfeld (Dk.61 Karoline Olesen), Emma Veletanlic (Dk.61 Marie Fisker Odgaard), Malou Marcetto Rylov, Emilie Carlberg Byrnak

Türkiye: Ebrar Uluhanlı, Zeynep Ülkü Kahya, Rabia Nur Küçük, Leyila Aydın (Dk.81 Elanur Laçin), Mesude Alayont, Mine Okaytu, Zeynep Kerimoğlu (Dk.62 Beyza Kara), Selin Marz (Dk.46 Beyza Semercioğlu),Tülin Kuyucak (Dk.62 Yaren Erkan), Rozalin Özdemir, Berivan İçen

Goller: Dudek (Dk.36), Thygesen (Dk.45+3), Rylov (Dk.52 p), Veletanlic (Dk.54), Berthelsen (Dk.90+3, 90+7)