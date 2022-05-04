Süper Lig 'de iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray 'ın altyapıları U19 Gelişim Ligi'nin 28. hafta erteleme maçında yeniden kozlarını paylaşacaklar.

Fenerbahçe ve Galatasaray U19 takımlarının oynayacağı müsabaka, 18 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacağı ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden de açıklama geçildi.

Bu derbi maçında tribünlerin dolması beklenirken, Fenerbahçe yönetiminin seyirci önünde genç futbolcuların deneyim kazanması için böyle bir girişimde bulunduğu öğrenildi.