Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Turkcell sponsorluğunda Halil Akkaş Stadı’nda düzenlenen organizasyona, 65 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden yaklaşık 2 bin 500 sporcu katıldı.

TAF Genel Sekreteri Halil Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya ilginin oldukça yüksek olduğunu kaydederek. "Burada tüm branşlarda birinci olan sporcularımız, ağustos ayında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılacak 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası’na katılarak ülkemizi temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

Şampiyona 4 Temmuz Pazar günü sona erecek.