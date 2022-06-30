U18 Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları ikinci grup maçında Portekiz'e 2-0 mağlup oldu. Oran şehrinde Sig Stadium'da oynanan maçta Portekiz'in gollerini 15. dakikada Miguel Fale ve 53. dakikada penaltıdan Gustavo Sa kaydetti. Milli Takımımızda Mehmet Enes Gülalan 37. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Grubumuzun diğer karşılaşmasında İtalya, Yunanistan'ı 4-0 yendi.

U18 Milliler, 19. Akdeniz Oyunları'nda grubun son maçını 30 Haziran Perşembe günü TSİ 19.00'da Ahmed Zabana Stadium'da İtalya ile oynayacak.

Stat: Sig Stadium

Hakemler: Youcef Gamouh, Aurelien Drouet, Mohamed Serradj, Jeremie Pignard

Portekiz: Gonçalo Ribeiro, Gabriel Bras (Dk.82 Hugo Oliviera), David Monteiro, Diogo Monteiro, Jose Macedo, Joao Faria (Dk.72 Marco Cruz), Hugo Felix, Gustavo Sa (Dk.62 Bernardo Gomes), Ricardo Marques (Dk.72 Lucas Anjos), Jorge Meireles, Miguel Fale (Dk.62 Herculano Nabian)

Türkiye: Jankat Yılmaz, Emir Tintiş, Ali Şahin Yılmaz, Mehmet Enes Gülalan (Dk.37 Kırmızı Kart), Emir Ortakaya (Dk.46 Yaşar Kavas), Sami Satılmış (Dk.82 Mustafa Pınarcı), Teoman Gündüz (Dk.46 Mehmet Ali Büyüksayar), Habib Biçer (Dk.46 Eren Tunalı), Ahmet Karademir, Yunus Emre Kefeli (Dk.46 Devran Şenyurt), Ali Kılıç

Sarı Kartlar: Dk.18/Dk.37 Mehmet Enes Gülalan, Dk.31 Ali Şahin Yılmaz, Dk.43 Teoman Gündüz, Dk.45 Emir Ortakaya

U18 Milli Takımı'nın 19. Akdeniz Oyunları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz ( Galatasaray A.Ş.)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya ( Fenerbahçe A.Ş.), Emir Tintiş (Galatasaray A.Ş.), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor A.Ş.)

Orta Saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor A.Ş.)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor A.Ş.), Ahmet Karademir (Konyaspor), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Mehmet Hacıoğlu