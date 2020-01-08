U18 Milli Takımımızın 15 Ocak 2020 tarihinde İstanbul'da İtalya ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
U18 Milli Takımı'nın İtalya maçı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Murat Akşit (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Doğan Alemdar (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Defans: Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Metehan Baltacı (Galatasaray A.Ş.), Gürkan Başkan (Fenerbahçe A.Ş.), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor A.Ş.), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir A.Ş)
Orta Saha: Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan (Fenerbahçe A.Ş.), Buluthan Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Yeşil (Trabzonspor A.Ş.), Vefa Temel (Bursaspor), Bozan Uymaz (Galatasaray A.Ş.), Mustafa Kapı (Galatasaray A.Ş.), Ali Akman (Bursaspor), Semih Altıkulaç (Olympique Lyon), Tolga Özdemir (VFL Bochum)
Forvet: Erencan Yardımcı (Galatasaray A.Ş.), Gülhan Üreyen (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammet Akpınar (Trabzonspor A.Ş.)