U18 Milli Takımımız, deplasmanda hazırlık maçında karşılaştığı Litvanya'yı 4-2 mağlup etti. Milli Takımımızın gollerini 54.dakikada Muhammet Akpınar, 63.dakikada Gürkan Başkan, 82.dakikada Vefa Temel ve 84.dakikada Muhammed Emin Sarıkaya atarken, Litvanya'nın gollerini 30.dakikada Karolis Zebrauskas ve 61.dakikada Meinardas Mikulenas kaydetti.

U18 Milli Takımı, Litvanya ile 10 Eylül 2019 Salı günü oynadığı ilk hazırlık maçını 3-0 kazanmıştı.

Stat: Birstono SC Stadium

Litvanya: Dovydas Vilkas (Dk.41 Dominykas Valeckas), Nojus Stankevicius (Dk.41 Modestas Vainikaitis), Zygimantas Baltrünas, Klaidas Bicka(Dk.41 Kajus Stankevicius), Dovydas Jansonas (Dk.68 Nedas Labukas), Karolis Mantinis, Meinardas Mikulenas, Karolis Zebrauskas, Juozas Lubas (Dk.55 Armandas Sveistrys), Deimantas Rimpa (Dk.68 Eimantas Abramavicius), Nojus Burdaitis (Dk.41 Matas Dedura)

Türkiye: Doğan Alemder, Halil İbrahim Sevinç (Dk.41 Vefa Temel), Muhammet Tunahan Taşçı (Dk.76 Furkan Metin) , Nurettin Korkmaz (Dk.41 Çağtay Kurukalıp), Hakan Yeşil, Mert Ahmet Akbulut (Dk.41 Gürkan Başkan), Eyüp Akcan (Dk.85 Ali Karakaya), Bozan Uymaz (Dk.66 Muhammed Emin Sarıkaya), Serhat Ahmetoğlu (Dk.41 Muhammet Akpınar), Rahmi Salih Kaya (Dk.6 Yusuf Şahin Örnek), Ali Akman