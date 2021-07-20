U18 Erkek Milli Takımı, Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen U20 Balkan Şampiyonası’ndaki ilk maçında Karadağ’ı, 25-15, 22-25, 25-22 ve 25-21’lik set sonuçlarıyla 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ardından T.C. Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova’nın Priştine kentinde düzenlenen U20 Balkan Şampiyonası’ndaki ilk maçında Karadağ’ı 3-1 mağlup eden U18 Erkek Milli Takımı oyuncularını ve teknik heyetini tebrik etti.

Milliler, Balkan Şampiyonası’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 19.00’da Arnavutluk ile karşılaşacak.